Gubbio. L’invito del professor Luca Gammaitoni: “Una donazione alla scuola Radicchi è un gesto per l’intera umanità”

Un invito semplice, ma potente, quello lanciato dal professor Luca Gammaitoni, noto fisico e docente universitario, a sostegno della scuola Luigi Radicchi di Gubbio. Con un messaggio diffuso via social, Gammaitoni ha voluto sottolineare l’importanza di piccoli gesti solidali in grado di generare un impatto collettivo.

“Una donazione, anche modesta, per la scuola Luigi Radicchi di Gubbio è un gesto a favore dell’intera umanità. Quella che più ha bisogno è quella di cui abbiamo più bisogno”, ha dichiarato il professore.

Un pensiero che unisce attenzione per l’educazione, senso civico e responsabilità sociale. La scuola Radicchi, da anni punto di riferimento educativo nel territorio eugubino, si trova oggi al centro di un’iniziativa di raccolta fondi per migliorare strutture e servizi, in particolare a favore degli studenti più fragili.

L’appello di Gammaitoni si inserisce in una più ampia riflessione sull’importanza del sostegno alle realtà scolastiche locali: aiutare chi ha più bisogno significa investire nel futuro collettivo. Il messaggio ha raccolto numerosi consensi online, condiviso da cittadini, ex alunni e sostenitori della scuola che hanno rilanciato l’invito alla solidarietà.

Il professor Gammaitoni, noto per il suo impegno nella divulgazione scientifica e nella promozione della cultura, ha scelto questa occasione per ribadire un concetto etico: non è la grandezza del gesto a fare la differenza, ma la consapevolezza del bisogno dell’altro.

Chi desidera contribuire può rivolgersi direttamente alla scuola o seguire i canali ufficiali predisposti per la raccolta fondi. In un momento storico in cui le disuguaglianze rischiano di ampliarsi, il richiamo alla responsabilità collettiva assume un valore ancora più profondo.