Massimiliano Marianelli nuovo Rettore: gli auguri de La Prima Pagina

La redazione de La Prima Pagina e tutte le testate del nostro Gruppo rivolgono i più sinceri auguri a Massimiliano Marianelli, nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Perugia.

Abbiamo scelto di sostenerlo apertamente fin dall’inizio, anche quando in pochi avrebbero scommesso sulla sua figura. Per questo, la sua affermazione ci rende particolarmente felici: senza nulla togliere agli altri validi candidati, siamo convinti che sia stata scelta la persona più indicata per guidare l’Ateneo verso le sfide del Terzo decennio di questo secolo.

A lui, il nostro augurio di buon lavoro, certi che saprà interpretare con visione, equilibrio e passione un ruolo fondamentale per il futuro della comunità accademica e dell’intero territorio.