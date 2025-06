Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele lancia una nuova campagna triennale per promuovere la sostenibilità DOP in Europa

Dopo il successo della campagna “In Europa il rispetto della tradizione incontra quello dell’ambiente”, il Consorzio del Prosciutto di San Daniele torna protagonista con un nuovo progetto triennale di informazione e promozione cofinanziato dall’Unione Europea, nell’ambito del Regolamento 1144/2014. Il programma, attivo da quest’anno fino a febbraio 2028, è stato affidato alla società milanese AB Comunicazioni e ha un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro. Obiettivo: rafforzare la presenza del San Daniele DOP in Italia, Francia e Germania, raccontandone valori e identità attraverso una strategia comunicativa integrata.

Intitolata “The Sustainability of San Daniele PDO, a concrete path”, la campagna punta a valorizzare il Prosciutto di San Daniele come simbolo dell’eccellenza agroalimentare europea, promuovendo al contempo la sostenibilità lungo tutta la filiera. Il focus sarà su competitività, riconoscibilità e consumo del prodotto, con una narrazione che unisce territorio, tradizione e impegno ambientale.

Al centro della comunicazione, un visual evocativo che mette in dialogo due elementi identitari: il fiume Tagliamento, simbolo del territorio friulano, e il Prosciutto di San Daniele, ripreso nella sua ambientazione naturale. Il messaggio chiave – “Senza il suo territorio, il Prosciutto di San Daniele sarebbe solo prosciutto” – intende sottolineare l’inscindibile legame tra prodotto e territorio, oltre che il valore di un sistema produttivo trasparente, tracciabile e innovativo.

Il progetto si inserisce in un percorso di sostenibilità avviato dal Consorzio nel 2019, che ha portato a risultati concreti nella gestione ambientale, nella valorizzazione delle risorse umane e nella tracciabilità di filiera. In linea con la strategia europea “Farm to Fork”, il Consorzio si impegna a ridurre l’impatto ambientale, promuovere l’economia circolare e rafforzare la sicurezza e la qualità del prodotto, in un’ottica di sviluppo sostenibile e partecipato.

Tra le iniziative previste nei tre Paesi target: eventi con degustazioni, viaggi stampa a San Daniele del Friuli, workshop tematici, fiere di settore, campagne pubblicitarie multicanale, influencer marketing e attività nei punti vendita. Il tutto supportato da una forte presenza digitale e dalla produzione di contenuti audiovisivi per raccontare al pubblico europeo l’identità e i valori del San Daniele DOP.

«Con questa nuova campagna – spiega Mario Emilio Cichetti, direttore generale del Consorzio – proseguiamo il racconto del nostro impegno per una produzione attenta all’ambiente, alle persone e al prodotto. Vogliamo consolidare il posizionamento del San Daniele nei mercati chiave e contribuire alla crescita della competitività dei prodotti agricoli europei sostenibili. Le nostre azioni si sono evolute nel tempo grazie al dialogo costante con gli stakeholder del territorio».