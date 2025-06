Marsciano, tragedia a Pieve Caina: 13enne annega durante i festeggiamenti per la fine della scuola

Stava festeggiando la fine dell’anno scolastico con i compagni di classe quando si è consumata la tragedia. Un ragazzino di 13 anni è annegato nel pomeriggio di domenica 15 giugno 2025 in un bacino d’acqua a Pieve Caina, frazione del comune di Marsciano, in provincia di Perugia.

In base ad una prima ricostruzione, il giovane faceva parte di un gruppo di ragazzi – tutti studenti di terza media – che si erano ritrovati nell’area verde della zona per celebrare insieme l’ultimo giorno di scuola. Alla festa erano presenti anche alcuni genitori.

Durante il pomeriggio, il tredicenne si sarebbe tuffato in acqua con alcuni coetanei, ma non sarebbe più riemerso. A notare per primi la sua assenza sono stati gli stessi compagni. Dopo i primi momenti di panico sono scattate le ricerche, poi l’allarme. Il corpo del ragazzo è stato recuperato dai vigili del fuoco, ma per lui non c’era ormai più nulla da fare.

Sulla dinamica dell’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Todi, guidati dal capitano Giovanni De Liso.