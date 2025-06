“La Groenlandia non è in vendita”: Macron anticipa il G7 con una tappa a sorpresa nell’Artico

In un momento di crescenti tensioni geopolitiche, il presidente francese Emmanuel Macron ha compiuto una visita a sorpresa in Groenlandia, nel cuore dell’Artico. Una mossa dal forte peso simbolico e politico, arrivata dopo le recenti indiscrezioni su presunti piani militari di Washington proprio sul territorio groenlandese e su Panama, in linea con le posizioni più volte ventilate da Donald Trump.

“Nessuno in Europa pensa che la Groenlandia sia in vendita o che possa essere conquistata”, ha dichiarato Macron in un punto stampa congiunto con la premier danese Mette Frederiksen. Il presidente francese ha voluto ribadire il sostegno della Francia e dell’Unione Europea alla sovranità e all’integrità territoriale della Groenlandia, sottolineando l’importanza di affrontare insieme le sfide comuni: dallo sviluppo economico all’emergenza climatica, fino all’accesso all’istruzione.

Durante la visita, Macron ha anche annunciato esercitazioni militari congiunte con i Paesi della regione per rafforzare la sicurezza nell’Artico, sempre più al centro degli interessi strategici globali. Non è mancato un riferimento agli aspetti economici, con un’apertura decisa ai partenariati tra Europa e Groenlandia per l’estrazione e la lavorazione di risorse cruciali come le terre rare e la grafite, materiali fondamentali per la transizione energetica.

Sul fronte internazionale, Macron ha inoltre escluso l’ipotesi che il presidente russo Vladimir Putin possa giocare un ruolo di mediazione nel conflitto tra Israele e Iran, prendendo ancora una volta le distanze dalle posizioni espresse dall’ex presidente statunitense Trump.

La tappa groenlandese, non prevista in agenda, si inserisce così in un più ampio tentativo europeo di marcare il proprio ruolo in una regione sempre più contesa, lanciando un messaggio chiaro a Washington e alle altre potenze globali: l’Artico non è terra di conquista, ma spazio di cooperazione e rispetto della sovranità.