Emergenza igienico-sanitaria e invasione di cinghiali a Vibo Marina: l’allarme di Europa Verde

Una grave emergenza sanitaria colpisce da mesi Via Senatore Parodi, a Vibo Marina, nei pressi di un noto ristorante. A denunciarla è il circolo Europa Verde di Vibo Marina, Bivona e Porto Salvo, tramite il suo coordinatore Giuseppe Alviano, che lancia un appello urgente alle autorità competenti affinché intervengano tempestivamente.

La criticità riguarda la continua fuoriuscita di liquami fognari che, riversandosi su terreni privati e comunali, hanno trasformato l’area in un pericoloso focolaio di infezioni e in un punto di attrazione per i cinghiali. A pagarne il prezzo più alto sono circa venti famiglie residenti nella zona, costrette a convivere con odori nauseabondi e a limitare drasticamente la propria libertà di movimento. “Ci sono bambini che non possono uscire, tra cui anche una bambina disabile”, denuncia Alviano. “I cittadini sono ostaggi di un degrado inaccettabile”.

Ma oltre al danno ambientale e igienico, cresce anche la paura per la sicurezza: l’area è diventata un habitat sempre più frequentato da cinghiali. “La loro presenza è ormai costante e la pericolosità crescente. Occorre un intervento immediato”, aggiunge il coordinatore del partito ambientalista.

Europa Verde chiede l’avvio di un piano strutturale per il contenimento della fauna selvatica, ma con una posizione netta: “Vengono prima i cittadini e poi gli animali”, precisa Alviano. “Siamo per un ambientalismo serio e razionale, che metta al centro la tutela delle persone. Il benessere degli esseri umani non può essere sacrificato in nome di un malinteso rispetto per la natura”.

Il circolo sollecita dunque l’Amministrazione comunale e gli enti preposti a intervenire con urgenza sia per risanare l’area di Via Senatore Parodi sia per elaborare misure efficaci di gestione della fauna selvatica, affinché vengano garantite condizioni di sicurezza e salute per tutta la cittadinanza.