Conclusi a Foligno gli esami del corso base di Protezione civile: circa 130 nuovi aspiranti volontari in formazione

Si sono svolti ieri, nella sede del Centro regionale di Protezione civile di Foligno, gli esami conclusivi del corso base per diventare volontario operativo. Una giornata intensa e partecipata che ha visto coinvolti circa 130 cittadini provenienti da diverse organizzazioni di volontariato della Protezione civile dell’Umbria, impegnati nell’ultima fase del percorso formativo abilitante.

Nel corso della mattinata, gli aspiranti volontari si sono cimentati in una serie di prove addestrative e valutative: montaggio di tende da campo, simulazioni di comunicazione con apparati radio, test sulle conoscenze acquisite durante il corso e una visita guidata alle strutture operative del Centro regionale – tra cui la Sala operativa e il Centro funzionale – oltre all’esplorazione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione.

L’iniziativa è stata coordinata dal Servizio Protezione civile ed Emergenze della Regione Umbria, che ha sede proprio a Foligno, e che si occupa dell’organizzazione e gestione di tutti i corsi base a livello regionale. Per la giornata sono stati impegnati 12 funzionari regionali, affiancati dal prezioso supporto dei volontari specializzati, come gli “Istruttori montaggio tende” e i “Radioamatori”.

In Umbria, ogni anno vengono organizzate in media tre giornate di esame come quella appena conclusa, grazie alle quali circa 800 cittadini ottengono la certificazione per diventare volontari operativi. Un’attività che non solo rafforza il sistema regionale di Protezione civile, ma contribuisce in modo sostanziale alla diffusione della cultura della prevenzione e alla costruzione di una rete sociale capace di affrontare con prontezza le emergenze – idrauliche, idrogeologiche o sismiche – che sempre più spesso colpiscono il territorio.