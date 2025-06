Rende. Cresce il consenso attorno ad Amerigo Castiglione per l’Assessorato ai Lavori Pubblici

Si fa sempre più forte il nome di Amerigo Castiglione come figura ideale per guidare l’Assessorato ai Lavori Pubblici. A sostenerlo sono non solo molti cittadini, ma anche alcuni consiglieri comunali appena eletti, che vedono in lui una garanzia di competenza, determinazione e profonda conoscenza del territorio.

La candidatura di Castiglione viene descritta da più parti come una scelta naturale e necessaria per affrontare le sfide imminenti della città. Ingegnere stimato a livello nazionale per la qualità dei suoi progetti, è considerato da molti l’anello di congiunzione tra la visione politica del sindaco Sandro Principe e le reali esigenze della comunità rendese.

Amerigo Castiglione non è nuovo alla scena politica cittadina: il suo impegno risale almeno al referendum del 1° dicembre 2014, quando fu tra i protagonisti di un percorso partecipato e coerente che ha contribuito a delineare l’attuale proposta amministrativa. In quel contesto, fu proprio lui a sostenere e accompagnare l’ascesa dell’attuale primo cittadino.

In un momento delicato per il rilancio di Rende, in molti invocano una guida autorevole e saldamente radicata nella realtà locale. “L’Assessorato ai Lavori Pubblici non può essere oggetto di incertezze o compromessi” si legge in alcune dichiarazioni pubbliche che circolano in città. “Serve una figura capace e riconosciuta, e Amerigo Castiglione è la persona giusta”.

Il crescente sostegno nei suoi confronti sembra confermare questa visione, rafforzando l’ipotesi di una sua prossima nomina all’interno della giunta.