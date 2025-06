Questa sera nuova puntata di “VENERDIRETTA” su Primantenna FM: ospite il cantautore Skob

Torna questa sera, a partire dalle ore 21.00, una nuova puntata di VENERDIRETTA, in onda su Primantenna FM. Ospite della trasmissione sarà Roberto Bruno, in arte Skob, giovane cantautore di 26 anni con una profonda passione per la scrittura.

Avvicinatosi al mondo della musica all’età di 19 anni, Skob ha iniziato il suo percorso artistico seguendo i testi dei cantautori più popolari. In breve tempo, però, ha scelto di intraprendere un cammino più personale, utilizzando la musica come strumento per esplorare sé stesso e raccontare le proprie esperienze di vita, con particolare attenzione alle vicende sentimentali e alle emozioni più intime.

Di tutto questo – e molto altro – si parlerà durante la puntata, condotta da Luca Giommini, Alessio Sacco e Giulio Curti. L’appuntamento è, come sempre, su Primantenna FM alle ore 21.00.