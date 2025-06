Khamenei minaccia Israele: “Si è segnato un destino amaro, subirà una severa punizione”

Il leader supremo iraniano Ali Khamenei ha lanciato un duro avvertimento contro Israele, accusandolo di aver compiuto un “crimine atroce” su suolo iraniano e promettendo una risposta militare. “Il regime sionista si è procurato un destino amaro e doloroso e lo subirà sicuramente”, ha dichiarato, secondo quanto riportato dall’agenzia Irna.

Nel comunicato diffuso nelle ore successive a un attacco israeliano che avrebbe colpito aree residenziali in Iran, causando la morte di diversi comandanti e scienziati militari iraniani, Khamenei ha affermato che “ora Israele deve attendersi una severa punizione. Per volontà di Dio, la mano potente delle Forze Armate iraniane non lascerà che ciò resti senza risposta”.

Secondo il leader iraniano, l’attacco ha messo in luce la “natura malvagia” del nemico sionista, ma non fermerà l’azione dell’Iran. “I loro successori proseguiranno immediatamente la loro missione”, ha concluso.

Le tensioni tra Iran e Israele sono in forte escalation, in un quadro regionale già segnato da instabilità e conflitti.