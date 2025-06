Sicurezza e sanità al centro di “Notizie Oggi” sabato 14 giugno su Canale Italia

Sabato 14 giugno, nel corso di Notizie Oggi in diretta su Canale Italia, spazio a due finestre di grande attualità: sicurezza e sanità. A guidare la trasmissione sarà come sempre Massimo Martire a partire dalle ore 06:00. Dalle 06:50 alle 07:30 è previsto un focus sul tema caldo della sicurezza in Italia, dal Sud al Nord.

Dalla Calabria al capoluogo lombardo, il dibattito vedrà gli interventi di Pasquale La Gamba (Fratelli d’Italia) da Vibo Valentia, Augusto Rossi (Team Vannacci, Lega) da Perugia e Alfredo Durantini (Movimento Alemanno) da Milano. Con loro si analizzerà come il tema della sicurezza venga percepito nelle diverse aree del Paese, con particolare attenzione alle differenze territoriali.

A portare la voce di chi ogni giorno garantisce la nostra sicurezza in mare sarà Francesco Nastasia, segretario generale dell’USIM, che offrirà uno sguardo diretto sulle problematiche affrontate da chi indossa una divisa nelle operazioni marittime.

Intorno alle 08:30, i riflettori si sposteranno sul mondo della sanità, con un approfondimento sulla condizione degli infermieri. Ospiti Fausto Sposato (Infermieri Calabria) e il giornalista Francesco Mannarino. Discuteranno insieme al conduttore e con i telespettatori che interverranno da casa, del tema delle tutele e della sicurezza per gli operatori sanitari, troppo spesso dimenticati dopo essere stati definiti “angeli” durante la pandemia e oggi, in diversi casi, vittime di aggressioni.