Quella volta che il cinema asiatico ha provato a raccontare il gioco

C’è una saga cinematografica che nel bel paese non è esattamente conosciutissima ma che ha avuto un’impatto veramente epocale su un frammento di cultura orientale che è poi ritornata da noi sotto forma di… Jackie Chan! La saga di God Of Gamblers, infatti, è una delle saghe cinematografiche più di successo della storia del cinema di Honk Kong e basta guardare il primo dei diversi film girati per rendersene conto.

C’è un momento, in ognuno di questi film in cui il tempo sembra fermarsi all’improvviso: le stanze abitate dai protagonisti si fanno silenziose e l’unica cosa che si muove è il fumo di sigaretta, soltanto perché nel frattempo c’è un mazzo di carte che si alza con una precisione altrimenti impossibile.

Ecco: God Of Gamblers prova a fare una cosa incredibile dal punto di vista cinematografico: trasformare il gioco d’azzardo in un rituale, un duello, un’arte; nel fare questo la saga è riuscita a piazzarsi all’interno del cuore di milioni e milioni di spettatori asiatici, trasformando la passione di un popolo in un mito moderno.

Il capostipite della serie

La popolarità di God Of Gamblers è qualcosa che in occidente percepiamo solo in parte e spesso grazie alle roulette online che possiamo trovare sui siti di gioco. Il primo film, uscito nel 1989, è interpretato da un Chow Yun-Fat in stato di grazia e interpola il genere dell’action in stile Honk Gong con il gangster movie americano, il melodramma e la commedia slapstick, in una miscela assurda che ha funzionato più di quanto fosse razionale mai aspettarsi. Il tutto parte da un’idea di trama veramente assurda: Ko Chun, il protagonista, è un giocatore a dir poco leggendario, con una memoria fotografica e con delle mani d’oro, capaci di manipolare le carte con la delicatezza di un calligrafo e di leggere i risultati dei dadi ancora prima che questi si fermino. Una caduta, però, lo priva di tutto questo ed è il destino a metterlo nelle mani di un truffatore di buon cuore.

Per recuperare la sua identità dovrà ricominciare a giocare come faceva una volta, sfidando i più pericolosi giocatori di Hong Kong e riottenendo quello che il caso gli ha fatto perdere, di colpo in scena in colpo in scena. L’abilità del regista Wong Jing sta nel riuscire a trasformare le partite in ben più di semplici scommesse, bensì in duelli tra lo spirituale e il teatrale. Nei suoi momenti migliori il primo God Of Gamblers sembra quasi essere un western mitologico, con il protagonista che incarna l’eroe tragico.

Tutte le propaggini di un’idea geniale

Il successo del primo film è stato tale da generare un vero e proprio universo narrativo fatto di sequel ,spin-off, prequel e parodie. God Of Gamblers II e God Of Gambles III portano la saga sulla commedia mentre il ritorno di Chow Yun-Fan nel 1994 con God Of Gamblers Returns riporterà brevemente la saga su toni più maturi e drammatici, analizzando la figura del mito che si autodistrugge.