Meloni ricorda Berlusconi a due anni dalla scomparsa: “Un visionario, la sua eredità vive nelle nostre battaglie”

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, il Premier Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio alla figura dell’ex presidente del Consiglio con un messaggio che ne celebra il ruolo di imprenditore e leader politico.

“Sono passati due anni da quando ci ha lasciati Silvio Berlusconi. Voglio ricordarlo come imprenditore visionario e leader politico che ha creduto in un centrodestra unito e in una Nazione forte e autorevole”, ha dichiarato Meloni.

Il presidente del Consiglio ha sottolineato come l’eredità politica del fondatore di Forza Italia continui a vivere: “Questa sua eredità vive nelle battaglie di libertà e di buongoverno che continuiamo a portare avanti”.

Un messaggio che arriva in un momento delicato per il centrodestra, e che rinnova il legame ideale con il leader che per decenni ha segnato la storia politica italiana.