Francavilla Fontana, Meloni: “Profondo cordoglio per il brigadiere ucciso, colpito mentre serviva lo Stato”

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il suo dolore per la tragica uccisione del Brigadiere Capo dei Carabinieri, Carlo Legrottaglie, avvenuta questa mattina a Francavilla Fontana durante un intervento a seguito di una rapina.

“Esprimo il più profondo cordoglio per la morte del Brigadiere Capo dei Carabinieri, Carlo Legrottaglie, ucciso nell’esercizio del suo dovere mentre interveniva a seguito di una rapina”, ha dichiarato Meloni. “Il dolore si unisce allo sdegno per l’efferata violenza contro un uomo in divisa, colpito mentre serviva lo Stato e proteggeva i cittadini”.

Il premier ha poi rivolto un pensiero alla famiglia del militare, all’Arma dei Carabinieri e ai suoi cari, esprimendo “la più sentita vicinanza, personale e del Governo”.

L’episodio ha suscitato profonda commozione e indignazione in tutto il Paese.