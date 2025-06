Carabiniere ucciso in servizio, il cordoglio del Ministro Crosetto: “Un servitore dello Stato, caduto per difendere i cittadini”

Profondo cordoglio da parte del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, per la tragica morte del Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, ucciso mentre era impegnato in servizio. “A nome mio personale e di ogni donna e uomo della Difesa – ha dichiarato il Ministro – esprimo profondo cordoglio per la drammatica morte del Brigadiere Capo, servitore dello Stato vilmente ucciso mentre svolgeva, con coraggio e senso del dovere, il proprio lavoro a difesa e a tutela della collettività”.

“Ci ha lasciato – ha aggiunto Crosetto – tenendo fede al giuramento prestato: proteggere a qualsiasi costo i cittadini e l’Italia”.

Nel messaggio, il Ministro ha voluto manifestare la sua vicinanza ai familiari del militare, ai colleghi dell’Arma dei Carabinieri e al Comandante Generale Salvatore Luongo, in questo momento di profondo dolore.