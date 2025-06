Perugia. Grazie a Canale Italia per aver rilanciato la nostra esclusiva sulla corsa al Rettorato (il video)

Un sentito ringraziamento alla redazione giornalistica e alla regia di Canale Italia — in particolare a Massimo Martire — per aver messo a disposizione lo spezzone della trasmissione andata in onda domenica scorsa, nel quale è stata ripresa la notizia da noi data in anteprima assoluta: l’accordo tra il candidato Rettore Massimiliano Marianelli e Luca Gammaitoni.

Un passaggio che, di fatto, segna la chiusura anticipata della corsa al Rettorato dell’Università di Perugia.

L’emittente nazionale si conferma ancora una volta attenta alle dinamiche dei territori, puntuale nel racconto delle storie e delle notizie che li attraversano. Complimenti davvero.

Qui il video: