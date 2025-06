Incendio in un capannone agricolo a Marsciano: coinvolto impianto fotovoltaico, nessun ferito

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:20, i Vigili del fuoco della sede centrale di Perugia sono intervenuti in località Cerquella, nel comune di Marsciano, per un incendio che ha interessato un capannone agricolo.

Le fiamme hanno coinvolto il tetto dell’edificio e l’impianto fotovoltaico installato sulla struttura. L’intervento delle squadre ha permesso di circoscrivere e domare rapidamente l’incendio. Le operazioni di spegnimento si sono concluse e il personale è attualmente impegnato nella messa in sicurezza dell’edificio.

Fortunatamente, non si registrano persone né animali coinvolti nell’evento. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.