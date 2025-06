Vibo Marina. Fotografo denuncia atti vandalici: solidarietà sui social. De Pinto (Team Vannacci): “i responsabili vanno condannati”

Un’ondata di indignazione e solidarietà ha travolto i social network dopo la denuncia pubblica del fotografo professionista Francesco Maduli, vittima di atti vandalici ai danni di una sua costosa attrezzatura. L’episodio, che ha destato scalpore nella comunità locale e non solo, ha sollevato il velo su un problema ricorrente: il danneggiamento intenzionale di beni pubblici e privati da parte di giovanissimi.

La denuncia è arrivata direttamente dallo stesso Maduli attraverso un post pubblico pubblicato sui propri profili social, dove ha raccontato la dinamica dell’accaduto: “Avviso che conosciamo già i ragazzi (12/14 anni) che per tre volte consecutive si sono divertiti a bloccare un’attrezzatura di 30.000€ con un danno di scheda, mancato incasso e tanto altro!”. Il riferimento è a un macchinario professionale – una cabina fotografica self-service – il cui malfunzionamento ha causato danni economici e operativi significativi.

Francesco Maduli, noto nella zona per la sua attività nel settore fotografico e audiovisivo, ha poi sottolineato come i presunti responsabili siano già stati individuati grazie a un sistema di videosorveglianza installato sull’apparecchiatura: “Forse non lo sanno, ma la telecamera fronte viso interna funge anche da telecamera di videosorveglianza audio/video”.

Il caso è stato prontamente preso in carico dalla Dedem Italia, azienda che produce e gestisce i dispositivi fotografici professionali presenti in molti spazi pubblici, la quale ha confermato che verranno presi “tutti i dovuti provvedimenti” nei confronti dei giovani coinvolti, non escludendo possibili azioni legali o richieste di risarcimento.

Il post di Maduli è diventato immediatamente virale, raccogliendo centinaia di condivisioni, commenti e messaggi di solidarietà. In molti hanno espresso vicinanza al fotografo, condannando con fermezza il gesto e auspicando una presa di coscienza da parte delle famiglie dei ragazzi.

Tra i tanti commenti ricevuti, spicca quello di Mino De Pinto (in foto), esponente della Lega e responsabile del Team Vannacci Vibo Valentia, che ha scritto su Facebook: “Piena solidarietà all’amico Francesco, vanno subito condannati i responsabili. I giovani devono essere educati al rispetto delle cose e del lavoro altrui”.

Parole dure ma condivise da una larga fetta della cittadinanza, preoccupata per l’aumento di episodi simili, spesso minimizzati o derubricati a semplici “ragazzate”. De Pinto ha poi aggiunto che “non si tratta solo di un danno economico, ma di un attacco a chi lavora onestamente e investe nel territorio”, rilanciando l’idea di un maggiore coinvolgimento delle istituzioni scolastiche ed educative per contrastare questi fenomeni.

Anche altri rappresentanti locali della politica, della cultura e dell’associazionismo si sono espressi sulla vicenda. Alcuni hanno proposto campagne di sensibilizzazione rivolte ai giovani, altri hanno chiesto un inasprimento delle sanzioni per i reati di danneggiamento.

“Non è ammissibile – scrive un cittadino nei commenti – che ragazzi così giovani possano agire con totale impunità. La responsabilità educativa è prima di tutto delle famiglie, ma anche le scuole e le istituzioni devono fare la loro parte”.

Molti utenti hanno sottolineato come il gesto non solo abbia compromesso un’attrezzatura costosa, ma anche il lavoro quotidiano di un professionista che, come tanti, lotta ogni giorno per mantenere in piedi un’attività indipendente in un contesto economico già fragile.

“Non è solo una macchina a essere stata danneggiata – commenta un collega fotografo – ma la dignità di chi lavora con passione. Ogni pezzo di quell’attrezzatura rappresenta ore di fatica, investimenti, sacrifici”.

Francesco Maduli, da parte sua, ha ringraziato tutti per l’affetto e il sostegno ricevuto, annunciando di essere in contatto con le autorità competenti e con l’azienda per avviare le necessarie procedure.

In attesa di ulteriori sviluppi, l’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli spazi pubblici e sulla responsabilità civile dei minori, tema delicato ma urgente, soprattutto in contesti dove mancano presidi educativi e controlli adeguati.

Una cosa è certa: la comunità si è stretta attorno a Francesco Maduli, dimostrando che, di fronte alla prepotenza e alla superficialità, c’è ancora spazio per la solidarietà e la difesa del lavoro onesto.