A Milano la Conferenza Annuale EBRA 2025: focus su digitalizzazione, imprese e AI

Si terrà l’11 e 12 giugno 2025, presso il Rosa Grand Milano in Piazza Fontana, la Conferenza Annuale EBRA 2025 dal titolo “Building Trust: Leading the Digital Evolution to Overcome Challenges”.

L’evento riunisce esperti, istituzioni e imprese per discutere le sfide e le opportunità legate all’evoluzione digitale in ambito economico e giuridico. Al centro del dibattito:

il ruolo dell’intelligenza artificiale nella gestione dei pubblici registri,

le strategie di protezione aziendale contro gli attacchi informatici,

e le prospettive di armonizzazione europea in materia.

Un appuntamento di rilievo per chi si occupa di impresa, innovazione tecnologica e diritto.