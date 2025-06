Gimigliano. Premio ad Eugenio Finardi al Festival “Fatti di Musica”: Riccio d’Argento per i suoi 50 anni di carriera

Sarà Eugenio Finardi, icona della musica italiana, a ricevere il prestigioso Riccio d’Argento realizzato dall’orafo crotonese Gerardo Sacco, riconoscimento assegnato ai migliori live d’autore nell’ambito del Festival “Fatti di Musica”, giunto alla sua 39ª edizione. Il premio celebra i 50 anni di carriera dell’artista, nel segno del progetto “1975/2025”, che ripercorre mezzo secolo di successi musicali.

Ad annunciarlo è Ruggero Pegna, ideatore e direttore artistico del Festival, che ha ringraziato il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Gimigliano per aver voluto l’evento all’interno dei festeggiamenti in onore della Madonna SS. di Porto.

L’appuntamento è per questa sera alle ore 21:30 in Piazza Aldo Moro, dove Finardi si esibirà in un live attesissimo, tappa calabrese di un percorso musicale che attraversa la storia e l’identità culturale del nostro Paese.

L’evento rientra nel cartellone de #IlFestivaldellaCalabriaStraordinaria, che ogni anno porta sul palco i protagonisti della musica d’autore nazionale e internazionale.