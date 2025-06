Calabria Diretta News: Antonio Nesci pioniere calabrese dell’informazione digitale

Un sentito ringraziamento va al giornalista ed editore Francesco Mannarino e alla redazione di Calabria Diretta News per l’attenzione riservata ad Antonio Nesci, protagonista di un interessante articolo pubblicato il 5 giugno 2025, che ripercorre la sua carriera e il suo ruolo da pioniere dell’informazione online in Italia e in Europa.

Nato in Calabria, Antonio Nesci è oggi conosciuto come editore del portale www.laprimapagina.it e di altre testate del gruppo editoriale da lui fondato. Il pezzo, disponibile al link calabriadirettanews.com, racconta il percorso professionale di Nesci, partito dalla sua terra d’origine per poi affermarsi nel panorama dell’editoria digitale, con un’attenzione particolare ai contenuti di qualità, alla tempestività dell’informazione e all’apertura verso un pubblico internazionale.

Nel suo approfondimento, Mannarino sottolinea come Nesci sia stato tra i primi a credere nel potenziale del web come mezzo di informazione, in tempi in cui la stampa online era ancora vista con diffidenza. “Quando ho iniziato a pubblicare notizie online – ricorda Nesci nell’intervista – molti mi prendevano per visionario. Oggi invece l’informazione digitale è il punto di riferimento per milioni di lettori ogni giorno”.

L’articolo evidenzia inoltre come il progetto de La Prima Pagina si sia evoluto nel corso degli anni, ampliando la propria rete di corrispondenti, abbracciando temi di rilevanza nazionale e internazionale e restando sempre fedele alla missione originaria: informare con correttezza, sintesi e indipendenza.

Molto toccante anche il passaggio in cui Nesci parla del suo legame con la Calabria: “La mia terra è sempre con me. Anche se ho lavorato e vissuto a lungo fuori regione e orma vivo a Perugia, continuo a raccontare la Calabria, le sue storie, le sue eccellenze, ma anche le sue difficoltà. Credo che il nostro compito, come comunicatori, sia anche quello di costruire ponti tra territori e culture”.

Il riconoscimento tributato da Calabria Diretta News assume un valore ancora più importante in un’epoca in cui il giornalismo deve confrontarsi con le sfide della disinformazione e della velocità dei social. Figure come Antonio Nesci dimostrano che è possibile coniugare innovazione e rigore giornalistico, offrendo al lettore uno spazio di approfondimento credibile, agile e accessibile.

In conclusione, l’articolo di Francesco Mannarino non è solo un omaggio a una figura professionale di spicco, ma anche una riflessione più ampia sull’evoluzione del giornalismo e sul ruolo di chi ha saputo guardare avanti, credendo nelle potenzialità del digitale quando ancora non era una strada battuta.

Ancora grazie a Calabria Diretta News per aver raccontato con attenzione e sensibilità una storia che è anche un pezzo della nuova editoria italiana.