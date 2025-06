Cuneo. Tentata rapina in centro: 16enne aggredita, denunciato un 32enne

Nella mattinata di martedì 3 giugno, una sedicenne è stata vittima di un tentativo di rapina nel centro città. La ragazza ha fermato una pattuglia della Polizia Locale di Cuneo, riferendo di essere stata aggredita da un uomo che avrebbe cercato di sottrarle il cellulare.

Gli agenti, dopo aver verificato le condizioni della giovane, l’hanno accompagnata al pronto soccorso per le cure del caso e hanno immediatamente informato i genitori. Fortunatamente, la ragazza non ha riportato gravi conseguenze: i medici hanno diagnosticato lesioni guaribili in quattro giorni.

Le forze dell’ordine si sono subito attivate per rintracciare il responsabile, individuandolo nel giro di poche ore. Si tratta di un uomo di 32 anni, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di tentata rapina e lesioni.