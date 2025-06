Abbigliamento tree climbing: guida alla scelta tra comfort, sicurezza e normativa

Chi opera nel settore della cura degli alberi sa bene quanto sia fondamentale scegliere l’ abbigliamento tree climbing più adatto. Non si tratta semplicemente di un insieme di indumenti da lavoro, ma di veri e propri dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono garantire sicurezza, libertà di movimento e comfort per l’intera giornata lavorativa.

Che si tratti di potatura in quota, abbattimento controllato o ispezioni arboree, l’equipaggiamento tecnico giusto può fare la differenza, non solo in termini di prestazione, ma anche di prevenzione degli infortuni.

I materiali giusti per chi lavora sugli alberi (antitaglio, traspiranti, resistenti)

L’abbigliamento per lavori in quota su alberi deve rispondere a requisiti molto specifici. Gli arboricoltori, infatti, si muovono spesso tra rami, corde e motoseghe in contesti complessi, dove è essenziale avere il giusto compromesso tra protezione e agilità.

Tessuti antitaglio : integrati soprattutto nei pantaloni, proteggono l’operatore dal rischio di ferite causate dalla motosega. Sono composti da fibre multiple sovrapposte che, in caso di contatto, bloccano istantaneamente la catena della sega.

: integrati soprattutto nei pantaloni, proteggono l’operatore dal rischio di ferite causate dalla motosega. Sono composti da fibre multiple sovrapposte che, in caso di contatto, bloccano istantaneamente la catena della sega. Tessuti traspiranti e idrorepellenti : indispensabili per mantenere il corpo asciutto durante lunghe ore di lavoro, soprattutto nei mesi caldi o in presenza di umidità. I materiali softshell, per esempio, offrono protezione dal vento e dalla pioggia leggera, lasciando traspirare il sudore.

: indispensabili per mantenere il corpo asciutto durante lunghe ore di lavoro, soprattutto nei mesi caldi o in presenza di umidità. I materiali softshell, per esempio, offrono protezione dal vento e dalla pioggia leggera, lasciando traspirare il sudore. Rinforzi in Kevlar o Cordura: spesso presenti sulle ginocchia, sul retro dei pantaloni o nelle zone di maggior attrito, aumentano la durata nel tempo e la resistenza alle abrasioni.

Un buon outfit da tree climbing deve quindi garantire protezione attiva, adattabilità alle condizioni climatiche e robustezza.

Pantaloni antitaglio: normativa EN 381 e tipologie

Il pantalone antitaglio è senza dubbio il cuore dell’abbigliamento per arboricoltori. È progettato per offrire una barriera protettiva contro eventuali contatti accidentali con la motosega, uno dei rischi maggiori durante il lavoro in quota.

La normativa EN 381

La norma EN 381 stabilisce i criteri di sicurezza per gli indumenti di protezione contro le motoseghe. In particolare, la EN 381-5 riguarda i pantaloni antitaglio e prevede tre tipologie:

Tipo A : protegge solo la parte anteriore, il più comune nei lavori forestali a terra.

: protegge solo la parte anteriore, il più comune nei lavori forestali a terra. Tipo B : simile al Tipo A ma con una protezione leggermente estesa ai lati.

: simile al Tipo A ma con una protezione leggermente estesa ai lati. Tipo C: copertura totale della gamba, sia anteriormente che posteriormente. Indicato per chi lavora in posizioni instabili o su fune, dove il rischio di contatto può avvenire da più angolazioni.

Oltre alla protezione, è importante valutare anche aspetti ergonomici: la presenza di inserti elasticizzati, zone di ventilazione, tasche multifunzione e chiusure rinforzate contribuisce al comfort e alla praticità durante la giornata lavorativa.

Calzature, guanti e accessori: cosa non deve mancare

Un completo abbigliamento per tree climbing non può prescindere da una serie di accessori fondamentali per lavorare in sicurezza.

Calzature da tree climbing

Antiscivolo , con suola scolpita e in gomma resistente

, con suola scolpita e in gomma resistente Antiperforazione , con soletta protettiva

, con soletta protettiva Stabili e aderenti , per garantire il controllo durante l’arrampicata

, per garantire il controllo durante l’arrampicata Leggere e flessibili, per agevolare i movimenti sulla corda o in fase di appoggio sui rami

Alcuni modelli includono anche supporti per ramponi e ganci per agganciare i pantaloni, evitando che si sollevino.

Guanti da lavoro in quota

I guanti devono proteggere senza compromettere la sensibilità delle dita. I modelli migliori per il tree climbing sono:

in pelle rinforzata o materiali sintetici ad alta resistenza;

o materiali sintetici ad alta resistenza; con inserto antitaglio (nei lavori con motosega);

(nei lavori con motosega); dotati di grip rinforzato e cuciture antiabrasione.

Accessori utili

Oltre a casco, imbracatura e funi certificati (non trattati in questa guida), è consigliabile includere alcuni accessori.

Occhiali protettivi o visiera

o visiera Maglia tecnica a maniche lunghe , per proteggere dalle abrasioni e dai raggi UV

, per proteggere dalle abrasioni e dai raggi UV Felpe traspiranti e antivento, per lavorare anche in condizioni climatiche avverse

Dove trovare abbigliamento tree climbing certificato

