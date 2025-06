Verona. Gaetano Ruocco insignito del Premio Internazionale “Arena d’Oro” per il suo impegno sociale e civile

Il Presidente dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, Gaetano Ruocco, è stato insignito del prestigioso Premio Internazionale “Arena d’Oro”, riconoscimento destinato a celebrare l’eccellenza in ogni ambito della società.

Il premio, ideato da Maurizio Pedrini, Presidente del Dipartimento Comunicazione e Media della Fondazione Osservatorio Politico e Geopolitico Internazionale e titolare di Verona Comunica, ha lo scopo di rendere omaggio a figure e realtà che si sono distinte per talento, impegno e visione, contribuendo in modo significativo al progresso del proprio settore.

La cerimonia di consegna si è svolta lo scorso 31 maggio nella suggestiva cornice della Sala d’Onore del Circolo Unificato dell’Esercito Castelvecchio di Verona, a pochi passi dall’Arena.

A Ruocco è stata consegnata una riproduzione in resina dell’Arena di Verona, laccata in oro zecchino e montata su base in legno di noce, simbolo di solidità, bellezza e valore.

“Ringrazio gli organizzatori per il prestigioso premio che mi è stato conferito – ha dichiarato Ruocco – è un invito a proseguire con passione e determinazione nell’opera di diffusione dei valori di legalità e giustizia che il nostro sodalizio persegue da sempre”.

Un riconoscimento che sottolinea l’impegno costante del Presidente Ruocco e dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia nella promozione dei principi fondamentali della convivenza civile.