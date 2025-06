Perugia. Centro Danza Fedon Joannou porta in scena “La Bayadère” al Teatro del Pavone

Il Centro Danza Fedon Joannou presenta il saggio spettacolo di fine anno con una nuova e originale rivisitazione del celebre balletto La Bayadère. L’appuntamento è per lunedì 23 giugno 2025, alle ore 20:30, presso il Teatro del Pavone di Perugia.

Lo spettacolo vedrà coinvolti tutti gli allievi della scuola, dai corsi base ai livelli avanzati, in una produzione che abbraccia i diversi stili di danza proposti dal centro. Una serata all’insegna della passione, dell’impegno e della visione artistica, resa ancora più speciale dalla partecipazione straordinaria di Gabriel Sarullo, danzatore diplomato alla Scuola del Teatro dell’Opera di Roma.

Il Centro Danza Fedon Joannou, attivo nelle sedi di Via Alberto Monni 3 a Ponte Valleceppi e Via Nuoro 9 a Ponte Pattoli, invita il pubblico a partecipare a questo evento che celebra la bellezza della danza e il percorso degli allievi lungo l’anno accademico. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria al numero 371 6712802.