Italia-USA, incontro istituzionale sull’agricoltura: il Ministro Lollobrigida accoglie il Segretario americano Brooke Rollins

Il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha dato ufficialmente il benvenuto in Italia a Brooke Rollins, Segretario all’Agricoltura degli Stati Uniti, sottolineando il forte legame tra i due Paesi.

“Benvenuta in Italia al Segretario all’Agricoltura degli Stati Uniti, Brooke Rollins! Gli USA sono per noi il principale alleato e un partner strategico imprescindibile,” ha dichiarato Lollobrigida. Il Ministro ha ribadito l’importanza della collaborazione bilaterale per affrontare le grandi sfide globali, puntando su valori condivisi e sull’agricoltura come fulcro di un Occidente unito e forte.

L’incontro si inserisce in un quadro di cooperazione sempre più stretto tra Italia e Stati Uniti, in particolare su tematiche legate alla sicurezza alimentare, alla sostenibilità ambientale e all’innovazione nel settore agroalimentare.