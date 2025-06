Domenico Nardo ospita Carmensita Furlano a “Politicamente Scorretto” su Radio Onda Verde

Mercoledì 4 giugno, dalle ore 14.30 alle 15.30, sulle frequenze di Radio Onda Verde 98 MHz, in diretta anche su Facebook e tramite app, andrà in onda una nuova puntata del programma “Politicamente Scorretto”, condotto da Domenico Nardo.

Ospite in studio sarà la dott.ssa Carmensita Furlano, figura di spicco nel campo della grafologia e del diritto. Grafologo esperto in educazione del gesto grafico ai sensi della legge n. 4/2013 e della norma UNI 11760/2019, la dott.ssa Furlano è laureata magistrale in giurisprudenza con una tesi sulla Procura Nazionale Antimafia, giornalista pubblicista iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Calabria dal 2006, CTU grafologo presso il Tribunale di Cosenza e iscritta all’Albo Nazionale del Ministero della Giustizia dal 20 febbraio 2024.

Ricopre inoltre il ruolo di perito grafologo presso il Tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro di Reggio Calabria, è referente CE.S.I.O.G. per la Calabria e collaboratrice della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG) a livello nazionale e regionale.

Un appuntamento da non perdere per chi desidera “sapere di più e capire di più” su tematiche complesse e affascinanti legate al mondo della grafologia, della giustizia e della comunicazione.