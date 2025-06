Maria Teresa Bellucci visita Oropan SpA: un viaggio tra tradizione, passione e innovazione nel Made in Italy

Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Deputata di Fratelli d’Italia, ha visitato lo stabilimento della Oropan SpA ad Altamura, sottolineando l’importanza della tradizione e dell’impresa familiare come pilastri dell’eccellenza italiana. Durante la visita, Bellucci ha avuto modo di conoscere la storia di Vito Forte, fondatore dell’azienda, e ha ringraziato la famiglia Forte per averle aperto le porte della loro “seconda casa” e per aver condiviso oltre sessant’anni di passione per la panificazione.

Il Vice Ministro ha inoltre espresso apprezzamento per i figli di Vito Forte, Lucia, Francesco e Daniele, che oggi portano avanti l’attività mantenendo vivi valori fondamentali quali la qualità delle materie prime, il forte legame con il territorio e un approccio innovativo che non dimentica le radici. Oropan SpA rappresenta un esempio virtuoso di quelle imprese italiane che contribuiscono a rafforzare e diffondere il Made in Italy a livello globale.