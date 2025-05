Trump annuncia raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio: entreranno in vigore dal 4 giugno

Donald Trump ha annunciato il raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio, portandoli dal 25% al 50%, a partire da mercoledì 4 giugno. Il presidente lo ha comunicato attraverso un post pubblicato su Truth Social, sottolineando che la misura mira a rafforzare ulteriormente l’industria siderurgica e dell’alluminio statunitense.

“È per me un grande onore aumentare i dazi su acciaio e alluminio dal 25% al 50%”, ha scritto Trump, aggiungendo che “le nostre industrie stanno riprendendosi come mai prima”. Il tycoon ha definito il provvedimento “un’altra grande notizia per i nostri meravigliosi lavoratori dell’acciaio e dell’alluminio”, chiudendo il messaggio con il suo noto slogan: “Rendiamo l’America di nuovo grande!”.

L’annuncio arriva poco dopo un evento presso la sede della US Steel, a sottolineare l’impegno del leader repubblicano verso il settore manifatturiero americano.