Antonio Nesci ospite di Radio Onda Verde: attualità politica e sfide globali nel dialogo con Pino Scianò

Antonio Nesci, editore del quotidiano nazionale La Prima Pagina.it, sarà ospite di Radio Onda Verde domenica prossima. Tra le 11:15 e le 11:50 interverrà nella seguitissima trasmissione domenicale condotta da Pino Scianò sull’emittente radiofonica di Vibo Valentia.

Durante l’intervento, Nesci dialogherà con Scianò su temi di attualità, con particolare attenzione alla politica: la crisi dei partiti moderni, la tornata elettorale in corso e il prossimo appuntamento referendario. Non mancherà inoltre un’analisi sul quadro politico globale, in un mondo segnato da guerre di morte, distruzione ed emergenze economiche.

In foto da sinistra verso destra: Pino Scianò, Antonio Nesci