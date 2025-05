Affitti brevi, rendita immobiliare sul Lago Maggiore

Un’opportunità concreta per i proprietari immobiliari

Lorenzo Gesù, CEO e fondatore di Lago Maggiore Rentals & Estate, insieme al suo team, si impegna a offrirti tutta la serenità e la sicurezza necessarie per valorizzare il tuo immobile, sfruttando al massimo le opportunità offerte dagli affitti brevi.

Valorizza il tuo immobile: crea una rendita nelle frazioni di Verbania e comuni limitrofi

Hai un immobile nelle suggestive frazioni di Verbania come Antoliva, Biganzolo, Cavandone, Fondotoce, Intra, Pallanza, Possaccio, Suna, Torchiedo, Trobaso, Unchio o Zoverallo?

Hai una casa in uno dei comuni vicini, come Arizzano, Baveno, Cambiasca, Cossogno, Ghiffa, Gravellona Toce, Laveno-Mombello (VA), Mergozzo, Miazzina, San Bernardino Verbano, Stresa o Vignone?

Ora è il momento giusto per trasformare la tua proprietà in una fonte di reddito stabile e sicura.

Il turismo sul Lago Maggiore è in continua crescita, e la domanda di alloggi per vacanze, affitti brevi e locazioni turistiche è sempre più alta. Questo significa tante opportunità per chi vuole far fruttare il proprio immobile in modo semplice e senza stress.

Il ruolo strategico del property manager nei moderni affitti brevi

La figura del property manager è fondamentale per chi vuole ottenere il massimo dal proprio immobile nel settore degli affitti brevi. Gestire una casa vacanza sul Lago Maggiore non significa soltanto pubblicarla online, ma richiede una strategia attenta, una conoscenza approfondita del mercato e una cura costante.

Lorenzo Gesù ha unito la sua esperienza nel mondo dell’accoglienza e della ristorazione sul Lago Maggiore per creare un servizio completo, su misura e trasparente per ogni proprietario.

Un approccio personalizzato per ogni immobile

Ogni casa ha la sua storia e ogni proprietario ha obiettivi diversi: c’è chi vuole massimizzare la rendita immobiliare e chi cerca semplicemente di coprire le spese di gestione. Attraverso una consulenza gratuita, viene valutato con attenzione il potenziale di ogni immobile, per poi definire una strategia ad hoc che rispecchi le esigenze e le aspettative del proprietario.

Dall’immobile vuoto alla rendita immobiliare: un processo su misura

Uno dei vantaggi principali degli affitti brevi sul Lago Maggiore è la possibilità di ottenere una rendita passiva significativa senza dover gestire personalmente ogni dettaglio.

Le fasi operative di un affitto breve di successo

Valutazione dell’immobile

Attraverso una consulenza gratuita, si analizza il potenziale della proprietà, considerando la posizione, le condizioni e il tipo di turismo a cui può rivolgersi. Business plan personalizzato

Lorenzo Gesù prepara un piano dettagliato con previsioni di guadagno, strategie promozionali e simulazioni stagionali. Preparazione e promozione

L’immobile viene valorizzato con servizi fotografici professionali, eventuale arredamento funzionale e pubblicato sulle migliori piattaforme, come Airbnb, Booking e ItalianWay. Gestione completa

Dal momento della prenotazione, al check-in degli ospiti, passando per pulizie e manutenzione, tutto è curato con attenzione per offrire un’esperienza impeccabile.

La differenza sta nei dettagli: qualità, trasparenza e tecnologia

Il servizio offerto da Lorenzo Gesù si distingue per l’attenzione al dettaglio e la massima trasparenza. Ogni proprietario ha accesso a un sistema di monitoraggio online, può bloccare le date per uso personale e ricevere aggiornamenti costanti sull’attività del proprio immobile.

Protezione e sicurezza della proprietà

La selezione degli ospiti è accurata e supportata da sistemi di check-in smart con riconoscimento facciale e verifica documenti. I feedback sono raccolti per garantire sempre alti standard, e in caso di problemi l’intervento è rapido, anche di persona.

Affitti brevi, guadagni lunghi: un modello sostenibile e redditizio

“Affitti brevi, guadagni lunghi” non è solo uno slogan, ma la filosofia di lavoro di Lorenzo Gesù. L’obiettivo è costruire un flusso di reddito stabile e duraturo nel tempo, anche in zone meno centrali del Lago Maggiore.

Quanto si può guadagnare realmente

Con la giusta strategia, un appartamento ben gestito può generare dai 20.000 ai 30.000 euro l’anno. Tutto questo senza che il proprietario debba preoccuparsi delle complessità quotidiane della gestione.

Il valore aggiunto di una gestione professionale

Affittare con professionalità non significa solo ottenere guadagni, ma anche valorizzare il proprio immobile, prevenire degrado e contribuire allo sviluppo del turismo locale.

Con un partner affidabile come Lorenzo Gesù, gli affitti brevi diventano un’opportunità concreta e sicura per una rendita immobiliare a lungo termine.

