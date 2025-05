Ascolta ora il nuovo singolo “Cantaloupe Island” di Gabbo e DJ Stile

Dal 30 maggio 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “CANTALOUPE ISLAND” (Culto Diskey), il nuovo singolo di Gabbo in collaborazione con DJ Stile.

Con questo nuovo singolo, Gabbo e DJ Stile rendono omaggio a un caposaldo del jazz mondiale, reinterpretando “Cantaloupe Island” di Herbie Hancock in una veste profondamente originale e contemporanea. Un brano che, pur rispettando l’anima e la struttura del classico del 1964, esplora nuove traiettorie sonore, dando vita a un’esperienza musicale audace, dinamica e con tante sfumature diverse.

L’intenzione non è semplicemente quella di rivisitare un grande standard, ma di espanderne le potenzialità espressive. Il groove è il cuore pulsante di questa versione, dove le linee melodiche di Herbie Hancock si intrecciano con lo stile urbano di Gabbo e di DJ Stile. Tra scratch, assoli e variazioni ritmiche, si costruisce un linguaggio musicale ibrido, capace di muoversi con naturalezza tra jazz, hip hop e sperimentazione elettronica.

Il brano si configura così come un vero e proprio laboratorio sonoro, in cui l’improvvisazione incontra la precisione del beatmaking, e la tradizione dialoga in tempo reale con l’innovazione. Gabbo e DJ Stile dimostrano ancora una volta la loro capacità di rompere i confini di genere, valorizzando l’eredità musicale del passato attraverso una lente creativa e attuale.

Una performance che non si limita a reinterpretare, ma che costruisce qualcosa di nuovo: un ponte tra epoche, stili e sensibilità artistiche, dove ogni elemento è al servizio di un racconto sonoro denso, coinvolgente e senza tempo.

Spiega l’artista a proposito del disco: “Cantaloupe Island è scritto da un gigante del Jazz, Herbie Hancock, che con il suo stile e i suoi dischi dal sound versatile sono stati e continuano tutt’ora ad essere sempre presenti tra i miei ascolti. Il brano è sicuramente tra i più conosciuti in assoluto e vestirlo di suoni hip hop mi affascinava molto. Dopo la prima stesura di arrangiamento, io e Squarta ci siamo guardati e all’unisono ci siamo detti: “Qua Stile ci starebbe da paura!”. Devo dire che lui è veramente un big, una persona umanamente stupenda che ha subito accolto l’invito, poi la sua grandezza artistica è nota a tutti. Esserci trovati in studio a lavorare insieme sul brano è stato davvero figo”.

“Cantaloupe Island” è la prima pubblicazione ufficiale della nuova etichetta Culto Diskey, sub-label di Blackcandy Produzioni insieme a Rugbeats. La direzione artistica della label è sotto la guida di Gabbo e Squarta (fondatori di Rugbeats), mentre a guidare l’etichetta sarà Alessandro Gallicchio in veste di Label Manager.

Biografia

Gabriele (Gabbo) Centofanti [Bassista/ Produttore] già dal 1999 svolge attività concertistica con diverse formazioni spaziando tra vari generi musicali (dalla classica al rock, passando per il funk/jazz e il pop) fino ad arrivare al rap, genere del quale diventa uno dei maggiori esponenti musicali grazie alla collaborazione iniziata nel 2006 e tutt’ora in essere con la storica band capitolina dei Cor Veleno, inizialmente formata da Primo, Grandi Numeri e Squarta, e che si allarga diversi anni dopo con l’arrivo di Gabbo.

Nel 2008 Squarta & Gabbo fondano ”Rugbeats Studio”, studio di produzione musicale che ha prodotto e collaborato con numerosi artisti della scena rap e non solo, tra i quali gli stessi Cor Veleno, Coez, Gemitaiz, Madman, Fabri Fibra, Franco126, MezzoSangue, Roy Paci, Giuliano Sangiorgi, Jovanotti, Marracash, Mostro, Clementino, Colle der Fomento, Tormento, En?gma, Raiz, Gemello, Cranio Randagio, Rancore, Tre Allegri Ragazzi Morti e molti altri.

La forte passione per il jazz e la musica R&B ereditata da suo padre trombettista e l’amore per il rap, portano Gabbo a dare vita a vari progetti musicali nu-jazz e a collaborare con alcuni dei più grandi nomi del jazz nazionale ed internazionale come Massimo Moriconi, Danilo Rea, Emilia Zamuner ed altri.

Il nuovo singolo “CANTALOUPE ISLAND” pubblicato da Culto Diskey è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 30 maggio 2025.