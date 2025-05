Valerio Novelli denuncia: “Truffatori clonano il mio profilo Instagram per ingannare gli utenti”

L’allarme arriva direttamente da Valerio Novelli, creator molto seguito sui social, che ha pubblicamente denunciato una grave truffa ai danni suoi e di numerosi altri content creator.

Negli ultimi giorni – spiega Novelli – diverse persone lo hanno contattato per chiedere se fosse lui a proporre su Instagram “gruppi di studio”, “sala segnali” o “consigli di trading”. La risposta è categorica: “Ovviamente no”.

Novelli ha rivelato che il suo profilo Instagram è stato clonato da malintenzionati che, utilizzando foto, contenuti e persino video realizzati con intelligenza artificiale, tentano di trarre in inganno gli utenti per scopi fraudolenti.

“Mi stanno segnalando profili fake che usano la mia identità per proporre truffe finanziarie”, ha dichiarato. Per contrastare questa piaga, Novelli ha realizzato un video in cui spiega nel dettaglio:

come funziona la truffa;

perché Meta (la società madre di Instagram) non interviene efficacemente;

(la società madre di Instagram) non interviene efficacemente; come riconoscere i profili falsi;

e, soprattutto, come difendersi e proteggere i propri soldi.

📹 Il video è disponibile su YouTube a questo link: https://youtu.be/o1ZmYevUFG4

Novelli lancia un appello a tutti: “Condividete questo video, aiutate a diffondere consapevolezza. Questa informazione può salvare molte persone dal perdere centinaia o migliaia di euro”.

Un’iniziativa di trasparenza e responsabilità in un’epoca dove le truffe digitali si fanno sempre più sofisticate.

Fabrizio Giancaterini, ha commentato: “Una tragedia. Me ne sono occupato un sacco sul mio canale”. Ecco il video