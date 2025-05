Fratelli d’Italia: “Fuori i ladri di case in un giorno grazie al decreto sicurezza”

“Fuori i ladri di case in un giorno: grazie al decreto sicurezza la restituzione degli immobili ai legittimi proprietari avviene in tempi lampo” È quanto si legge in una nota diffusa da Fratelli d’Italia, che esprime soddisfazione per i risultati ottenuti con il nuovo provvedimento.

Secondo il partito guidato da Giorgia Meloni, si tratta di “un provvedimento necessario e di buonsenso che gli italiani attendevano da tempo”. Fratelli d’Italia sottolinea come, mentre la sinistra bolla la misura come “un golpe contro la democrazia”, per i cittadini rappresenti invece un’importante vittoria per il ritorno della legalità e del rispetto delle regole.