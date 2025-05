Angelo Toni (Indipendenza) eletto sindaco di Contigliano: una vittoria contro la vecchia politica

Una vittoria dal forte valore simbolico per il Movimento Indipendenza: Angelo Toni, dirigente nazionale, è stato eletto sindaco di Contigliano, in provincia di Rieti. Un risultato ottenuto nonostante le difficoltà logistiche e la mobilitazione dei partiti tradizionali, che non è bastata a fermare la volontà popolare.

Il successo elettorale è stato salutato con soddisfazione dal Movimento, che ha espresso riconoscenza al vice segretario Costini, al coordinatore regionale Pelagatti, al coordinatore provinciale Belloni, e naturalmente allo stesso neo sindaco Toni, per l’impegno profuso durante la campagna.

A nome del segretario nazionale Gianni Alemanno e dell’intero movimento, Massimo Arlechino e Marcello Taglialatela hanno rivolto un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al risultato e formulato i migliori auguri di buon lavoro al nuovo primo cittadino.