Amministrative, a Genova il centrosinistra vince nettamente: ko pesante per il partito della Meloni

Alle elezioni amministrative del 25-26 maggio, Genova segna una sconfitta significativa per il centrodestra e in particolare per il partito di Giorgia Meloni. La candidata del centrosinistra, Silvia Salis, si impone con oltre il 52% dei voti contro il 43% del candidato di centrodestra Pietro Piciocchi, che ha già telefonato a Salis per congratularsi con un gesto di fair play.

Il risultato conferma il trend di un centrodestra in affanno nelle principali città italiane, mentre il centrosinistra – sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle – riconquista terreno con nette vittorie a Genova e Ravenna. Il Pd, in particolare, fa registrare una crescita significativa, guadagnando 8 punti percentuali rispetto alle ultime consultazioni elettorali e confermandosi primo partito.

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha sottolineato come “essere uniti sia fondamentale” per ottenere questi risultati, mettendo in evidenza che mentre la destra si accontenta di esultare per i sondaggi, il centrosinistra vince le elezioni reali.

Situazioni più incerte invece a Matera e Taranto, dove si profila il ballottaggio, con il centrosinistra in vantaggio ma senza la maggioranza assoluta.

Questi risultati rappresentano un campanello d’allarme per il centrodestra guidato da Meloni, chiamato a riflettere su strategie e leadership in vista delle prossime sfide politiche nazionali.