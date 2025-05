Papa Leone XIV si affaccia per la prima volta dal Palazzo Apostolico per il Regina Coeli: possibile trasferimento in vista

Storico affaccio di Papa Leone XIV dal Palazzo Apostolico in occasione della recita del Regina Coeli. È la prima volta che il Pontefice si presenta alla finestra dell’appartamento pontificio, dopo essersi sempre affacciato finora dalla Loggia delle Benedizioni.

Un gesto che potrebbe preludere a un cambiamento significativo. Secondo fonti informali, sono in corso lavori all’interno del Palazzo Apostolico per consentire a Leone XIV – al secolo Prevost – di trasferirsi dall’attuale alloggio presso il Sant’Uffizio all’appartamento pontificio, tornandovi a risiedere stabilmente. Una scelta che segnerebbe una discontinuità rispetto al suo predecessore Francesco, che per dodici anni ha vissuto nella residenza di Casa Santa Marta. Al momento, tuttavia, non vi sono comunicazioni ufficiali da parte della Santa Sede.

Nel suo breve discorso dopo la preghiera, Papa Leone XIV ha lanciato un forte appello alla pace. «Invochiamo coraggio e perseveranza per quanti sono impegnati nel dialogo e nella ricerca sincera della pace», ha detto il Pontefice, aggiungendo: «La nostra preghiera abbraccia tutti i popoli che soffrono a causa della guerra».