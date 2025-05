Allegri al Napoli: è tutto pronto. Conte torna alla Juventus

Il valzer delle panchine di Serie A è pronto a regalare uno degli scambi più clamorosi degli ultimi anni: Massimiliano Allegri al Napoli, Antonio Conte alla Juventus. Manca solo l’ufficialità, ma i giochi sono ormai fatti.

Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si incontreranno ufficialmente in settimana, dopo la sfilata tricolore di lunedì e la visita al Papa prevista per martedì. Ma sarà solo una formalità: l’addio del tecnico salentino al Napoli è certo. Conte ha già deciso di tornare a Torino, dove la Juventus lo aspetta a braccia aperte. Il presidente azzurro ne è perfettamente consapevole, tanto che nei giorni scorsi non ha risparmiato frecciate pubbliche al suo (ormai ex) allenatore.

De Laurentiis, però, non si è fatto trovare impreparato. Sapendo di non poter trattenere Conte, ha già trovato l’erede ideale: Max Allegri. L’ex tecnico bianconero, reduce dalla separazione con la Juventus, è stato bloccato con un’offerta biennale da 6 milioni di euro a stagione. Un investimento importante, pensato per riportare stabilità e ambizione alla guida tecnica degli azzurri.

La fretta del presidente è giustificata anche dal timore che le milanesi potessero inserirsi nella corsa ad Allegri. Ma un ritorno a Milano sembra poco realistico: il Milan non offre garanzie tecniche per un progetto di alto livello, mentre l’Inter — qualora Simone Inzaghi dovesse cedere alle offerte dall’Arabia — guarderebbe altrove.

Nel frattempo, anche in casa Juventus tutto è pronto per riabbracciare Antonio Conte. Igor Tudor saluterà al termine della stagione, e la dirigenza — da John Elkann in giù — è convinta che solo Conte possa rilanciare davvero la squadra. Il matrimonio tra il tecnico leccese e la Vecchia Signora, interrotto bruscamente nel 2014, è pronto a ricomporsi.

Così, mentre il Napoli si prepara a ripartire con Allegri, la Juventus si affida a Conte per scrivere un nuovo capitolo di gloria.