Americani ed europei: diversi anche nelle vacanze

Andare in vacanza per italiani ed europei è quasi “sacro”. I lavoratori dipendenti nel Vecchio Continente hanno in effetti da 2 a 3 settimane di ferie pagate ogni anno. Altrove non è così. Ad esempio negli Stati Uniti d’America. Anche in materia di vacanze americani ed europei sono differenti. Gli statunitensi fanno meno ferie anche perché ne hanno molte di meno, a volte non ne hanno del tutto. Inoltre quando le fanno si sentono poco a loro agio.

Gli USA sono l’unico paese dell’OCSE che non obbliga i datori di lavoro a garantire ferie pagate. La maggior parte delle aziende private le garantisce lo stesso, ma in media i giorni di ferie pagati sono compresi tra i 10 e i 14 giorni. In America si lavora duro per risalire la scala sociale. Quindi le ferie in passato venivano avvertite come qualcosa di superfluo. Negli anni molti datori di lavoro ne hanno approfittato per creare ambienti di lavoro competitivi. Negli Stati Uniti il mercato del lavoro è molto più flessibile, e i lavoratori hanno minori tutele dei loro colleghi europei ma anche maggiori opportunità.

Oltre la metà degli americani che hanno a disposizione ferie pagate sceglie di non sfruttarle tutte. Inoltre gli americani preferiscono spendere in altro modo i loro soldi. Anche perché spesso devono pagare privatamente cose che in Europa sono pubbliche o quasi, come le spese sanitarie o universitarie.