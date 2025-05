Questa sera alle 20:30 su Sicilia 242: intervista esclusiva di Lucio Di Mauro a don Francesco Cristofaro nel programma “MediArte”

Appuntamento imperdibile questa sera alle 20:30 su Sicilia 242, canale 242, la tv della Sicilia visibile in tutta Italia, tra le emittenti più seguite dell’Isola e dai siciliani residenti nel resto del Paese.

Lucio Di Mauro in uno speciale del format di successo “MediArte”, pillole di Cultura, un Concentrato di eventi, propone l’intervista esclusiva a don Francesco Cristofaro, il prete influencer e scrittore di successo, conduttore del programma Fatti per il Cielo su Padre Pio Tv, conduttore radiofonico e firma di riviste e testate di alto livello.

Autore di ben 14 libri, don Francesco è attualmente in tour nazionale con il suo ultimo lavoro, “Luce sul mio cammino”, ai vertici delle classifiche di vendita. Un uomo di fede che comunica con efficacia anche attraverso i social, unendo spiritualità, cultura e linguaggio contemporaneo.

MediArte si concentra come sempre su letteratura, cinema e musica, offrendo contenuti culturali di qualità. Non resta che sintonizzarsi su Sicilia 242 alle 20:30 per un viaggio tra fede, parole e cultura.