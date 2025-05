Padre Enzo Fortunato al Festival dell’Economia di Trento: focus su immigrazione e futuro dei bambini

Tra i protagonisti del Festival dell’Economia di Trento, in programma in questi giorni, anche Padre Enzo Fortunato, che parteciperà al panel dal titolo “Immigrazioni e popoli, il futuro dei bambini”.

L’incontro vedrà la presenza di ospiti di rilievo come Tawakkol Karman, premio Nobel per la Pace nel 2011, Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore, e Simone Baglioni, docente presso l’Università di Parma.

Il panel affronterà temi cruciali legati ai flussi migratori, all’integrazione e alle prospettive per le nuove generazioni. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming o in differita, previa registrazione sul sito ufficiale del Festival:

👉 Immigrazioni e popoli, il futuro dei bambini