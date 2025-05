Folignano ospita la 31ª edizione di LibrArte Festival: cinque giorni tra libri, arte e creatività

Dal 3 al 7 giugno 2025 Folignano si trasformerà in un grande palcoscenico della cultura con LibrArte Festival, la 31ª edizione della Fiera del Libro del comune marchigiano. Organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Folignano, l’evento si conferma un appuntamento di riferimento regionale per gli amanti della lettura, dell’arte e dell’espressione creativa.

Nato come fiera del libro per ragazzi, LibrArte è oggi un festival letterario e artistico di rilievo per Marche e Abruzzo, capace di unire scuole, famiglie, autori e associazioni locali in un vero ecosistema culturale. “Dare continuità a un evento non è semplice, ma LibrArte ha saputo dimostrare la sua validità nel tempo”, ha dichiarato il sindaco Matteo Terrani durante la presentazione ufficiale al Caffè Meletti. Con lui anche l’assessora alla Cultura Laura Addis, che ha sottolineato il valore del festival come spazio inclusivo di crescita e dialogo.

Oltre 30 eventi tra libri, arte e incontri

Il programma 2025 prevede oltre 30 appuntamenti diffusi tra il PalaRozzi, la Ludoteca comunale, le scuole, i parchi pubblici e altri spazi urbani. In calendario mostre d’arte, laboratori creativi, spettacoli, incontri con autori, trekking letterari e una fiera dell’editoria indipendente.

Tra gli ospiti più attesi figurano:

Federico Buffa (4 giugno)

(4 giugno) Pierluigi Brustenghi (5 e 6 giugno)

(5 e 6 giugno) Toni Capuozzo (6 e 7 giugno)

(6 e 7 giugno) Alessandro Di Battista (7 giugno)

Uno degli appuntamenti di rilievo sarà la mostra collettiva “InEdito”, realizzata con FRIDA Art Academy, che proporrà un originale percorso tra arte e letteratura sul tema del confine, trasformando il libro in oggetto simbolico e artistico.

Nasce il Premio LibrArte

Grande novità di quest’anno è l’istituzione del Premio LibrArte, dedicato all’eccellenza nell’editoria artistica. Il riconoscimento sarà assegnato al miglior progetto editoriale pubblicato tra il 2024 e il 2025, selezionato da una giuria di esperti tra cataloghi, saggi, monografie e testi dedicati alle arti visive e performative.

Un evento condiviso e partecipato

LibrArte 2025 è realizzato con il contributo di Fondazione Carisap e Bim Tronto, a cura del direttore artistico Carlo Bachetti Doria, in collaborazione con Mad Events, Èdi.Marca e Associazione Editori Marchigiani.

L’intero festival è pensato come momento di aggregazione culturale, un’occasione per promuovere la lettura e l’arte come strumenti di coesione sociale e crescita personale, attraverso il coinvolgimento attivo del territorio.

Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Folignano e sulle pagine ufficiali del festival.