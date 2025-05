Destination Wedding – L’Italia resta la meta da sogno per oltre 11.000 coppie straniere l’anno

Nel 2024 l’Italia si è confermata una meta di punta per i matrimoni di coppie straniere, un fenomeno noto come destination wedding. I dati più recenti evidenziano una crescita significativa di questi eventi rispetto agli anni precedenti, con un impatto economico notevole sull’indotto turistico e sulle imprese del settore matrimoniale. Di seguito presentiamo un resoconto strutturato con i numeri chiave, le destinazioni preferite dagli sposi stranieri, i trend di crescita, il giro d’affari stimato, la provenienza degli sposi internazionali e le prospettive per il 2025.

Questi dati sono stati raccolti da Kathrine Brenne di “Amore Wedding Italy”, una wedding planner con esperienza internazionale che da anni aiuta gli stranieri a sposarsi in Italia e osserva da vicino l’evoluzione del settore. Attraverso un’attenta analisi sul campo e il confronto diretto con operatori e strutture ricettive in tutta Italia, Brenne ha tracciato una panoramica dettagliata dei flussi, delle preferenze e dei nuovi desideri delle coppie straniere che scelgono il Bel Paese per coronare il loro sogno d’amore. Le sue rilevazioni sono state inoltre arricchite e verificate intrecciando informazioni rilasciate da altre fonti autorevoli presenti sul web, per offrire un quadro quanto più completo e aggiornato possibile del fenomeno.

Numero di matrimoni con sposi stranieri (2024)

Nel 2024 sono stati celebrati in Italia oltre 15.000 matrimoni che hanno coinvolto coppie internazionali, in aumento dell’11,4% rispetto al 2023. In totale circa 950 mila persone (sposi e invitati) hanno partecipato a queste cerimonie. Questo dato – rilevato dall’Osservatorio “Destination Weddings in Italy” – include non solo i matrimoni legalmente registrati in Italia, ma anche le cerimonie simboliche organizzate da coppie straniere nel nostro Paese.

Per contestualizzare, Istat rileva che nel 2023 si sono celebrati circa 30.000 matrimoni con almeno uno sposo straniero (pari al ~16% di tutti i matrimoni in Italia). Tuttavia, la maggior parte di questi sono matrimoni misti (oltre 21 mila casi nel 2023, in cui uno degli sposi è italiano e l’altro straniero). I matrimoni tra sposi entrambi stranieri registrati ufficialmente in Italia sono stati 8.500 nel 2023, di cui circa 3.300 riguardano coppie non residenti. Questo numero ridotto rispetto ai 15 mila eventi riportati per il 2024 indica che molte coppie straniere optano per cerimonie simboliche o comunque organizzate in Italia ma formalizzate altrove.

Matrimoni di coppie straniere in Italia e fatturato stimato (trend 2022–2024)

Anno 2022

Circa 11.100 matrimoni tra coppie straniere, con un giro d’affari stimato intorno ai 599 milioni di euro.

Anno 2023

Circa 13.600 eventi, con un incremento del +22,3% rispetto al 2022. Il fatturato ha raggiunto 803 milioni di euro.

Anno 2024

Circa 15.100 matrimoni (+11,4%), con un valore economico complessivo di circa 930 milioni di euro.

Il numero di matrimoni si riferisce a stime di destination weddings, inclusi eventi simbolici. Il fatturato include servizi matrimoniali, alloggi, ristorazione, ecc.

Principali destinazioni scelte dagli sposi stranieri

Le regioni italiane più gettonate sono Toscana (21% delle nozze), Lombardia (Lago di Como), Campania (Costiera Amalfitana, Capri, Sorrento), Puglia (masserie e borghi), Sicilia (nuova protagonista), e Lazio (con Roma). Il Centro Italia rappresenta la macro-area più richiesta nel 2024 (31,3%), seguita da Sud e Isole (29,3%), Nord-Ovest (22,9%) e Nord-Est (16,5%).

La tendenza mostra un’espansione geografica del fenomeno: da una concentrazione in Toscana si è passati a una distribuzione più ampia su tutto il territorio nazionale.

Trend di crescita rispetto agli anni precedenti

Il turismo matrimoniale ha superato rapidamente i livelli pre-pandemia. Nel 2022 si sono registrati oltre 11 mila matrimoni di coppie straniere con un giro d’affari di 599 milioni di euro (+11% rispetto al 2019). Nel 2023 gli eventi sono saliti a 13.600 (+22,3%) e il fatturato a 803 milioni (+34%).

Nel 2024 la crescita è proseguita a un ritmo più moderato: 15.100 matrimoni stimati (+11,4%) con circa 960 mila arrivi e oltre 2,6 milioni di presenze turistiche. I matrimoni stranieri compensano in parte il calo generale dei matrimoni in Italia (stimati in 173 mila nel 2024).

Giro d’affari stimato del destination wedding

Nel 2024 il valore economico del destination wedding ha raggiunto circa 930 milioni di euro, segnando un’ulteriore crescita rispetto ai 803 milioni del 2023. La spesa media per matrimonio è salita a circa 61.500 €, con catering, location esclusive, servizi di lusso e wedding planner tra le voci principali.

Circa il 46% dei matrimoni è stato organizzato con il supporto di professionisti del settore. L’intera filiera beneficia di questo segmento: hotel, ristoranti, ville storiche, atelier, fotografi, trasporti e artigiani. Il Ministero del Turismo ha evidenziato il ruolo positivo del comparto nell’occupazione e nello sviluppo regionale.

Provenienza degli sposi stranieri

In testa ci sono gli Stati Uniti (30% del totale), seguiti da Regno Unito (20-21%), Germania (~9%) e altri paesi europei. Oltre il 53% degli sposi stranieri proviene dall’Europa. In crescita anche la presenza di coppie da Canada, Australia, Giappone, Cina, India, Emirati Arabi e altri paesi del Medio Oriente e dell’Asia.

L’espansione internazionale è dovuta al fascino globale dell’Italia e alla capacità di attrarre coppie facoltose in cerca di esperienze uniche. Il target si è allargato e comprende ora clienti altospendenti da tutto il mondo.

Stime e prospettive per il 2025

Le prospettive per il destination wedding restano positive. Gli operatori stimano un’ulteriore crescita, seppur con percentuali più contenute. Il 43% degli addetti prevede un miglioramento degli affari. Nel 2025 potrebbero celebrarsi oltre 16 mila matrimoni stranieri, con un giro d’affari che supererà il miliardo di euro.

Tendenze in crescita: eventi fuori stagione, matrimoni ecosostenibili, esperienze autentiche e nuove destinazioni emergenti, soprattutto nel Sud Italia e nelle aree rurali.

