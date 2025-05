Aria di festa a Canale Italia: il direttore Vito Monaco compie 80 anni!

Giornata di festa negli studi di Canale Italia, dove oggi si celebra un importante traguardo: il giornalista e conduttore Vito Monaco, direttore responsabile della testata giornalistica dell’emittente, compie 80 anni.

A raccontare l’episodio sui social è Massimo Martire, che ha voluto condividere l’atmosfera speciale vissuta in Redazione. In vista del compleanno, Martire ha preparato un tiramisù, e questa mattina – durante la diretta – ha fatto irruzione in studio insieme al regista Roberto Rauli e al direttore amministrativo Marcello Torin per festeggiare il direttore con una sorpresa.

Nonostante alcuni problemi di salute affrontati negli anni passati, Vito Monaco continua ad essere una presenza costante e amatissima dal pubblico. Conduce due trasmissioni settimanali al mattino, il lunedì e il mercoledì, e il venerdì sera è in onda con il suo programma personale “Notizie Oggi Linea Sera”, trasmesso in diretta dalle 20 alle 22 dallo Studio 12 di Canale Italia, lo stesso da cui va in onda anche il seguitissimo e popolare show Cantando Ballando.

Il programma, sempre molto seguito, propone ospiti in studio, collegamenti via Zoom e la partecipazione del pubblico. Monaco ha anche una lunga esperienza nel giornalismo sportivo, con diverse trasmissioni dedicate allo sport condotte negli anni.

La redazione de La Prima Pagina si unisce agli auguri per questo importante traguardo, con stima e affetto per il Direttore Monaco.

Auguri, Vito!