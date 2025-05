Serie A: Napoli-Cagliari e Como-Inter anticipate a venerdì, eventuale spareggio scudetto lunedì 26

Il Consiglio di Lega ha definito il calendario dell’ultima giornata di Serie A, lasciando spazio all’eventuale spareggio scudetto. Le due sfide decisive per il titolo, Napoli-Cagliari e Como-Inter, si giocheranno venerdì 23 maggio alle 20.45. Lo spareggio, in caso di arrivo a pari punti tra Napoli e Inter, è stato fissato per lunedì 26 maggio.

Sabato toccherà a Milan-Monza e Bologna-Genoa, incontri privi di implicazioni di classifica. Domenica si disputeranno invece le gare con in palio piazzamenti europei e salvezza: Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus.

Spareggio: Ipotesi Roma per Ragioni di Sicurezza

In caso di parità in vetta, lo spareggio si dovrebbe giocare secondo regolamento a San Siro, vista la migliore differenza reti dell’Inter negli scontri diretti finiti entrambi 1-1. Tuttavia, il Ministero dell’Interno potrebbe optare per Roma per ragioni di ordine pubblico. A confermarlo è stato il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, intervenuto a Radio 1:

“A Milano non si può giocare. L’unica soluzione possibile è Roma. Stiamo valutando tutto con attenzione. Dobbiamo garantire anche il giusto riposo all’Inter”.

In programma il sabato le gare libere da incastri: Bologna-Genoa si gioca sabato 24 alle 18, Milan-Monza lo stesso sabato ma alle 20.45.

Le altre sei partite con interessi di classifica – Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus – saranno disputate domenica sera.