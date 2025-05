Il talento di Bari colleziona successi. Samuel Stripoli conquista il bronzo al torneo regionale di scacchi ad Otranto

Si è svolta domenica 18 maggio 2025, nella suggestiva cornice del Castello Aragonese di Otranto, la Finale Regionale del Campionato Italiano Giovanile di Scacchi Under 18, appuntamento attesissimo per i giovani talenti pugliesi appassionati di questo nobile gioco. L’evento ha rappresentato una tappa fondamentale per accedere alle finali nazionali in programma quest’estate.

Tra i protagonisti della giornata si è distinto Samuel Stripoli, 16 anni, che ha conquistato un prestigioso terzo posto nella categoria Under 16, aggiudicandosi così la medaglia di bronzo. Grazie a questo brillante risultato, Samuel si è qualificato per le finali nazionali del Campionato Italiano Giovanile, che si svolgeranno a Terrasini, in provincia di Palermo, dal 28 giugno al 5 luglio 2025, presso il Villaggio Città del Mare.

Studente del Liceo Scientifico “A. Scacchi” di Bari, dove frequenta il terzo anno con potenziamento in Matematica e Scacchi, Samuel si allena presso l’Accademia Scacchistica di Bari, che da anni coltiva e valorizza i migliori giovani scacchisti del territorio.

Oltre al talento sulla scacchiera, Samuel eccelle anche nel campo del calcolo mentale. Nel novembre 2024 ha vinto il Campionato Italiano di Calcolo Mentale nella categoria scuole superiori, totalizzando 361 punti su 400 e classificandosi primo a livello nazionale tra gli studenti delle superiori e secondo nella classifica assoluta.

I dati ufficiali della Federazione Scacchistica Internazionale (FIDE) confermano le sue abilità: Samuel possiede un rating standard di 1695, rapid di 1536 e blitz di 1436.

Un successo importante, che conferma il potenziale di un giovane già affermato a livello regionale e destinato a crescere ancora nel panorama scacchistico italiano.