Play-off quarti di finale sconfitta del Crotone all’Ezio Scida da un ottimo Vicenza

Crotone 1

Vicenza 2

Marcatori: 45° Leverbe, 66° Murano, 71° De Col

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini (Cocetta), Cargnelutti, Di Pasquale (Armini), Giron (Silva), Gallo (Stronati), Vinicius, Ricci (Gomez), Tumminello, Vitale, Murano. All. Longo

Vicenza (3-4-2-1): Confente, Cuomo (Ferrari), Levebre, De Col, Carraro (Ronaldo), Zonta, Costa, Laezza, Della Latta, Rauti (Della Morte), Morra. All. Vecchi

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma1

Ass. Alessandro Antonio Boggiani di Monza

Alessandro Parisi di Bari

Quarto giudice a bordo campo: Gianluca Grasso di Ariano Irpino

Var: Gianpiero Miele di Nola–Avar: Domenico Castellone di Napoli

Ammoniti: Leverbe, Giron, Di Pasquale, D’Alterio

Espulsi: Cargnelutti per doppia ammonizione

Angoli: 8 a 5 per il Vicenza

Recupero: 2 e 4 minuti

Spettatori: 6.838 incasso euro 75.355,00

Crotone formato Play-off non impone la legge dell’Ezio Scida all’avversario di turno. Non era scontato che ciò avvenisse contro il Vicenza, seconda nel girone A con la migliore difesa e solo cinque sconfitte subite. Cifre importanti che hanno pesato al cospetto della squadra locale pur con il migliore attacco di tutta la Lega Pro. “Il pareggio non è il risultato che ci interessa” aveva dichiarato alla vigilia dell’incontro mister Longo e con ragione dovendo poi giocare il ritorno. È un Crotone che in questa seconda parte della stagione, quando ad affrontarsi sono le migliore otto squadre dei tre gironi, che sta mettendo in essere il suo valore. Qualità dei singoli, omogeneità collettiva e la volontà di continuare ad essere protagonisti, non è stato il giusto mixer. La fase offensiva doveva primeggiare e gli attaccanti non si sono fatti notare a parte il gol di Murano. Insufficiente la linea mediana con alle spalle la coppia dei difensori centrali Di Pasquale, Cargnelutti, giocatori di altra categoria ma non contro il Vicenza. E quando il Crotone ha dovuto impostare le ripartenze sulle fasce, c Ricci a destra e Vitale a sinistra sostenuti nella sovrapposizione da Guerini e Giron poco propositivi.

Formazione che ha potuto contare sul ritorno di Cargnelutti e Vinicius per fine squalifica e per motivi di turnover schierato Ricci in sostituzione di Silva.

Mister Vecchi rispetto all’ultima di campionato ha lasciato fuori Sandon, Talarico, Ronaldo, Beghetto e inserito De Col, Carraro, Zonta, Beghett.

Calcio d’avvio da parte del Crotone con il vento a sfavore e questo favorisce il Vicenza che ha la possibilità di fare viaggiate il pallone con più velocità. Primo tempo che a parte il vento è stato a favore degli ospiti dai primi minuti. Nessuna preoccupazione per il portiere Confente essendo mancati i tiri in porta da parte del Crotone. Diversamente dal Vicenza che poteva passare in vantaggio in più occasioni. Trentasettesimo minuto è Cargnelutfi ad evitare a D’Alteri di capitolare. Quarantaduesimo minuto tocca a Giron evitare al Crotone di passare in svantaggio. Lo svantaggio arriva al minuto quarantacinque in seguito al settimo calcio d’angolo concretizzato con in gol di testa da Leverbe. Gol che concretizza la supremazia degli ospiti e ridimensiona le ambizioni dei pitagorici. Crotone poco propositivo in profondità e lungo le fasce. Ripresa che nei primi minuti potrebbe raddoppiare il Vicenza per fallo di D’Alterio su Morra. Dal dischetto batte lo stesso giocatore atterrato, para D’Alterio. MIinuto sessantasei pareggio del Crotone con Murano di testa che concretizza un’incursione di Giron lungo la fascia sinistra. Vicenza di nuovo in vantaggio al 71esimo con De Col aiutato dalla deviazione di Armini. Il ritorno in quel di Vicenza un altro difficilissimo scontro per il Crotone dovendo vincere con più di un gol di scarto.