Francavilla di Sicilia, il Tribunale del Lavoro condanna il Comune per condotta antisindacale: nuova vittoria della Cisl Fp Messina

Il Tribunale del Lavoro di Messina ha condannato il Comune di Francavilla di Sicilia per condotta antisindacale, accogliendo il ricorso presentato dalla Cisl Fp Messina. La sentenza fa riferimento al mancato avvio della contrattazione integrativa per il periodo 2019-2024.

Il giudice ha ordinato all’amministrazione comunale di attivarsi tempestivamente per avviare la contrattazione integrativa, sottolineando l’obbligo di legge e imponendo l’astensione da ulteriori comportamenti omissivi in futuro.

“Si tratta – spiegano Giovanna Bicchieri, Segretaria Generale della Cisl Fp Messina, e Maurizio Giliberto, Responsabile delle Funzioni Locali – dell’ennesima conferma che la contrattazione è un adempimento obbligatorio e, come tale, deve essere garantito e rispettato. Un’altra sentenza che rafforza la nostra azione sindacale nei confronti delle amministrazioni inadempienti”.

La Cisl Fp sottolinea come anche in altri comuni siano state ottenute sentenze favorevoli simili, a dimostrazione della persistenza di gravi inadempienze contrattuali da parte di numerosi enti locali. “Siamo orgogliosi – aggiungono Bicchieri e Giliberto – di restituire dignità lavorativa e riconoscimenti giuridici e salariali ai lavoratori pubblici. Continueremo ad agire in tutte le sedi competenti finché tutti gli enti non si adegueranno alla normativa vigente”.