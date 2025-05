Don Francesco Cristofaro ospite su Canale Italia: fede, verità e commozione in diretta

Una mattinata intensa per Don Francesco Cristofaro, il sacerdote calabrese noto per il suo impegno spirituale e sociale, protagonista oggi dalle 6:30 alle 7:00 della seguitissima trasmissione “Notizie Oggi” su Canale Italia, condotta dal Direttore Massimo Martire.

Durante l’intervento televisivo, Don Francesco ha lanciato un accorato appello contro le truffe online che sfruttano la sua immagine pubblica per ingannare persone in buona fede. Ha ribadito con forza che non chiede denaro in cambio di preghiere, non utilizza Messenger né chatta privatamente con le persone. Un messaggio chiaro e netto per mettere in guardia i suoi tanti fedeli.

L’intervista è stata anche un’importante occasione per parlare del suo ultimo libro “Luce sul mio cammino”, attualmente ai vertici delle classifiche di vendita. Si tratta della quattordicesima pubblicazione del sacerdote, che continua il suo impegno pastorale e culturale con un fitto calendario di incontri in tutta Italia, da Nord a Sud.

La trasmissione di Canale Italia, ancora in diretta mentre scriviamo (fino alle 10:00), ha visto una vivace partecipazione del pubblico, che ha potuto intervenire in diretta telefonica. Alcuni telespettatori hanno sollevato luoghi comuni su una Chiesa “fatta di ori”, ma il Direttore Martire ha prontamente riportato il dibattito su un piano corretto e informato, supportato dalla pacata ma ferma risposta di Don Francesco, che ha saputo rispondere con eleganza a ogni “provocazione”.

Particolarmente significativa la telefonata di una telespettatrice da Napoli, entusiasta di vedere e sentire il sacerdote, e un saluto da Diamante, in Calabria, giunto mentre Don Francesco aveva già lasciato lo studio per raggiungere la Sicilia, dove è atteso in una due giorni di incontri e presentazioni del suo libro.

Nel corso della puntata, Don Francesco ha affrontato anche temi delicati come la disabilità e i diritti civili, sottolineando come la Chiesa abbia posizioni chiare, ma non escluda nessuno. “La Chiesa parla alla persona, non appone etichette”, ha affermato con decisione, ribadendo però anche la visione cristiana del ruolo di madre e padre come naturale conseguenza dell’unione tra uomo e donna, riconosciuta anche dalla scienza.

L’intervento ha confermato l’alto livello della trasmissione, sempre attenta a temi rilevanti e mai banali, come sottolineato dallo stesso Direttore Martire. Numerosissime le telefonate e gli interventi, testimonianza del seguito e dell’efficacia del format di Canale Italia, che si conferma un punto di riferimento nell’informazione televisiva, con rigore e professionalità.

Ma la giornata mediatica di Don Francesco era iniziata già ieri sera, alle 21:30, quando è stato ospite in diretta radiofonica su Primantenna a Perugia. Un’intervista toccante, in cui il sacerdote ha raccontato la sua storia personale, parlato del libro “Luce sul mio cammino” e affrontato anche la vicenda di cronaca che lo ha visto vittima di truffatori.

I due conduttori Luca Giommini e Alex Urbani, dell’emittente umbra, visibilmente commossi, hanno accompagnato il racconto del sacerdote, che ha condiviso il suo rapporto con la disabilità e i momenti più intimi e significativi della sua infanzia. Le sue parole hanno toccato profondamente il cuore degli ascoltatori, generando una fortissima empatia tra lo studio e il pubblico.

Due apparizioni che ancora una volta confermano la forza comunicativa e il valore umano e spirituale di Don Francesco Cristofaro, una voce autentica, capace di parlare alla mente e al cuore.