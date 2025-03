Alibi Festival: tre giorni di mistero, thriller e inchiesta a Perugia

Perugia si prepara ad accogliere un evento imperdibile per gli appassionati di giallo, thriller e narrativa d’inchiesta. Dal 21 al 23 marzo 2025, l’Auditorium di San Francesco al Prato ospiterà l’Alibi Festival – Dialoghi e narrazioni sul crime, un’iniziativa dedicata all’analisi del crimine e della giustizia attraverso il cinema, la letteratura e le grandi inchieste giornalistiche.

Un Festival Unico nel Suo Genere

L’Alibi Festival si distingue per il suo approccio verticale, affrontando senza filtri le tematiche più delicate e controverse legate al mondo del crime. Tra gli ospiti figurano autori, giornalisti, scrittori, registi, sceneggiatori, produttori, attori e professionisti del settore investigativo e giudiziario, tutti impegnati a offrire una prospettiva lucida e priva di ipocrisie. Il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in un’esperienza unica fatta di dialoghi, narrazioni e approfondimenti che spazieranno tra romanzi, serie tv, documentari e inchieste.

Ospiti e Appuntamenti Imperdibili

La tre giorni di Perugia vedrà la partecipazione di grandi nomi della letteratura e del giornalismo investigativo. Tra gli scrittori attesi spiccano Edoardo Albinati (Premio Strega 2016), François Morlupi, Sandrone Dazieri, Paolo Roversi, Rosa Teruzzi, Alessandro Robecchi e Nicola Calocero Giannoni. Quest’ultimo presenterà “Pietro Germi in nome di John Ford”, un saggio che analizza il legame tra il regista italiano e il cinema western e noir di Ford.

Sul fronte cinematografico, Maurizio Braucci, sceneggiatore di pellicole iconiche come Gomorra e Anime nere, discuterà con Umberto Berlenghini sul tema “La Storia raccontata dal cinema e dalla fiction”. Il festival si aprirà con un incontro riservato agli studenti delle scuole superiori, “Mafia 2.0 – I nuovi linguaggi delle mafie: contrasto e formazione”, con la partecipazione di Don Antonio Coluccia, sacerdote impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, e Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Podcast e Inchieste

Grande attenzione sarà riservata anche al mondo del podcasting e della narrazione crime. Francesco Specchia, autore di celebri podcast su figure noir, parlerà di Alda Merini, Lucio Fulci, Angela e Luciana Giussani e Luciano Bianciardi nel format “Racconti in nero”. Pablo Trincia, autore di podcast di successo, offrirà una masterclass su come raccontare il crimine al pubblico contemporaneo.

L’Anteprima Europea di “Dark Frames”

L’ospite internazionale del festival sarà Tom Thurman, regista e docente presso l’Università del Kentucky, che presenterà in anteprima europea il suo documentario Dark Frames, un omaggio al noir classico americano. Dopo la proiezione, Thurman dialogherà con Fabio Melelli, docente di Storia del Cinema all’Università per Stranieri di Perugia.

La Fiction Noir Italiana

Un altro evento di rilievo sarà la tavola rotonda “La fiction italiana: dai personaggi alla realtà”, con la partecipazione di Carlo Degli Esposti, produttore della Palomar, Stefano Fresi, attore, Aldo Giannuli, storico ed esperto di terrorismo, e Dimitri Deliolanes, giornalista ed ex inviato della tv greca ERT. Il dibattito prenderà spunto dalla produzione Kostas, che racconta il periodo della dittatura militare greca degli anni ’70, un capitolo spesso dimenticato della storia europea.

Perugia Capitale del Noir

L’Alibi Festival si propone non solo come un appuntamento culturale di grande prestigio, ma anche come un’occasione di riflessione sulle dinamiche della psiche umana e sulle evoluzioni della criminalità contemporanea. Il festival è organizzato da Mea Concerti e Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore (AUCMA), con il sostegno della Regione Umbria e del Comune di Perugia. Partner dell’evento sono RAI Umbria, RAI Direzione Cinema e Serie TV.

Il Comitato Editoriale

A garantire l’autorevolezza del festival è un comitato editoriale composto da esperti del settore, tra cui Umberto Berlenghini (RAI Direzione Cinema e Serie TV), Nicola Calocero Giannoni (regista e scrittore), Giuseppe Fabiano (psicologo e docente universitario), Lucia Fiumi (Associazione AUCMA), Valeria Giulianelli (RAI Umbria), Gianluca Liberali (Mea Concerti), Paolo Mirti (scrittore), Giovanni Parapini (direttore RAI Umbria), Maurita Passaquieti (Fattoria Creativa) e Annamaria Romano (Associazione Clizia).

Programma del Festival

Venerdì 21 marzo

Ore 9: Mafia 2.0 – I nuovi linguaggi delle mafie: contrasto e formazione con Don Antonio Coluccia e Giovanni Melillo (evento per le scuole superiori).

Sabato 22 marzo

Ore 10: Presentazione di “Il gioco degli opposti” di François Morlupi.

Presentazione di “Il gioco degli opposti” di François Morlupi. Ore 12.20: Presentazione di “Uccidi i ricchi” di Sandrone Dazieri.

Presentazione di “Uccidi i ricchi” di Sandrone Dazieri. Ore 17.45: Anteprima europea di “Dark Frames” di Tom Thurman.

Anteprima europea di “Dark Frames” di Tom Thurman. Ore 21: Tavola rotonda “La fiction italiana: dai personaggi alla realtà” con Carlo Degli Esposti, Stefano Fresi, Aldo Giannuli e Dimitri Deliolanes.

Domenica 23 marzo

Ore 10: Presentazione di “L’innocenza dell’iguana” di Paolo Roversi e “La ballata dei padri infedeli” di Rosa Teruzzi.

Presentazione di “L’innocenza dell’iguana” di Paolo Roversi e “La ballata dei padri infedeli” di Rosa Teruzzi. Ore 12.20: Presentazione di “Pietro Germi in nome di John Ford” di Nicola Calocero Giannoni.

Presentazione di “Pietro Germi in nome di John Ford” di Nicola Calocero Giannoni. Ore 18: “Presunti innocenti: nella mente dei criminali” con Luciano Garofano e Mariangela Montagna.

“Presunti innocenti: nella mente dei criminali” con Luciano Garofano e Mariangela Montagna. Ore 21: “Raccontare il crimine” con Pablo Trincia (evento a pagamento).

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, tranne quello con Pablo Trincia (biglietti disponibili su Ticketitalia).

Per maggiori informazioni e il programma completo: www.alibifestival.it.